L'Astuce Geek : comment désactiver la reconnaissance biométrique de votre iPhone grâce au "mode Police"

Depuis que le smartphone existe, tout a été tenté pour simplifier l'authentification de l'utilisateur, en clair, pour se passer de code d'accès. En 2013, Apple a introduit Touch ID, une technologie biométrique de reconnaissance de l'empreinte digitale, suivie en 2017 par Face ID, embarquée dans l'iPhone X, qui reconnaît votre visage.





Des moyens simples et sûrs de s'identifier en moins d'une seconde, mais des moyens qui posent question : il est des situations où l'on pourrait tenter de vous forcer à vous identifier, pour accéder au contenu du téléphone et de ses applications. En cas de tentative de vol notamment, mais pas seulement. Ainsi, à Hong-Kong, les manifestants pro-démocratie ont appris, en cas d'arrestation, à activer ce qu'ils appellent le "mode Police", une fonction discrète de l'iPhone qui permet de désactiver la biométrie, et d'empêcher l'accès au contenu du téléphone sans son code d'accès à huit chiffres.