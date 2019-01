VIDÉO - Aide vocale, lecture... : voici comment bien configurer Twitter pour mieux prendre connaissance de vos messages

L'ASTUCE GEEK - Discuter, écrire, se servir des différents outils sur internet facilitent la vie du plus grand nombre. Mais pas forcément de tous. Avoir un handicap n’est cependant plus une entrave à l’usage des technologies modernes, grâce à de plus en plus de fonctionnalités qui rendent le tout plus accessible. Gros plan sur Twitter, le réseau social qui peut tout vous dire.