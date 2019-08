L’ASTUCE GEEK - Vérifiez les informations dont Google dispose sur vous

Google propose un service permettant d'offrir davantage de transparence quant à l'utilisation et la collecte de données personnelles sur ses services. Mon Compte est accessible depuis les supports mobiles comme les ordinateurs. Son but est de permettre à l'utilisateur de "contrôler, protéger et sécuriser" son compte Google et donc les données qu'il fournit à travers diverses applications comme Chrome, Google Now, Gmail, Google Agenda, YouTube, etc. Chacun peut ainsi paramétrer et sélectionner les informations qu'il souhaite partager avec Google afin d'avoir une offre personnalisée ou non. Mon Compte répertorie divers outils de gestion de la confidentialité et de la sécurité. Tout ce qui peut permettre à votre vie de rester privée.