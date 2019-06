L'avion électrique au Salon du Bourget 2019

Le salon du Bourget a ouvert ses portes ce lundi 17 juin près de Paris. Un gigantesque marché où se retrouvent des exposants et des acheteurs du monde entier, mais aussi un rassemblement des Géo Trouvetou. La dernière tendance, comme pour les voitures, est l'avion électrique.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.