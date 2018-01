L’enceinte HomePod d’Apple arrivera au printemps en France

Depuis le lancement de son application Maison (Home en anglais) pour s’implanter sur le marché de la domotique, Apple se cherche un hub pour tout centraliser. Google a pu compter sur son assistant Google Home pour piloter les objets connectés et répondre à vos questions, dévoilant une version mini et même Max lors de sa dernière keynote. Amazon caracole toujours en tête du marché avec son Echo et ses déclinaisons, avec désormais des écrans boostés par l’assistant vocal Alexa, même si celui-ci tarde à s’implanter en France. Sonos a présenté en octobre Sonos One, une enceinte regroupant tout le savoir-faire audio de la marque et embarquant également Alexa avant de s’ouvrir à Siri et Google l’an prochain.





HomePod est annoncé à 349 dollars pour le marché américain, en blanc ou noir.