L’imprimante 3D au secours des hôpitaux pour lutter contre le coronavirus

Avec une imprimante 3D, on peut se fabriquer à peu près n’importe quoi, si tant est qu’on en ait les plans. Nombreux sont ceux qui en ont fait un business créatif, d’autres comme le projet Toy-Rescue proposent l’entraide en fabricant des objets manquants pour des personnes qui n’auraient pas cette imprimante révolutionnaire capable de tout.

Et en ces temps de confinement, avec les difficultés d’approvisionnement en équipements sanitaires, l’idée vient à beaucoup de faire tourner les machines pour la cause commune et venir en aide aux personnels soignants déjà accaparés par la lutte contre le coronavirus. Si l’on sait que les masques de protection manquent, les protections des yeux se font rares aussi. Heliox, une Youtubeuse spécialisée dans l’impression 3D et le do it yourself, a ainsi conçu une visière de protection et s’est proposée d’en fournir gratuitement aux soignants de son secteur. "J’avais vu une initiative similaire faite à Saint-Nazaire et je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire pareil localement", explique Heliox à LCI. "J’ai appelé les pharmacies pour proposer mes impressions et je me suis fait raccrocher au nez sans avoir le temps d’expliquer. Ils ont dû croire que j’étais une société qui essayait de leur vendre un truc."