L'iPhone bien sûr, mais aussi la Magic Mouse : le meilleur et le pire du design d'Apple pendant l'ère Jony Ive

Si Jony Ive et Steve Jobs étaient comme Paul McCartney et John Lennon, alors le nouveau campus d'Apple est leur Sergeant Pepper ou leur White Album. Une oeuvre unique, définitive, un panthéon à leurs obsessions communes et un monument -fait pour durer- à la gloire de l'ethos du design d'Apple. C'est aussi leur dernier projet commun, celui qui fait la liaison entre l'Apple, époque Steve Jobs, et celui d'après. Jobs tenait terriblement à cet Apple Park. Son audition devant le conseil municipal de Cupertino, où il venait présenter et défendre le projet de nouveau campus, sera d'ailleurs sa dernière apparition publique, lui qui sait alors qu'il ne le verra pas sortir de terre.





À Jony Ive la charge de prendre le relais et de réaliser la vision d'un bâtiment empli de références auto-centrées, comme cette boucle infinie, l'infinite loop qui reliait les bâtiments du campus précédent. On attend de pouvoir un jour le visiter en vrai, pour voir jusqu'à quel niveau de détail Ive et Jobs ont poussé la minutie de leur exigence commune.