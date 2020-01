L’UE réclame en "urgence" un chargeur universel, Apple dit toujours non

Cette volonté affichée depuis plusieurs années trouve cependant un écho plus favorable auprès de l'industrie , qui tend de plus en plus vers une uniformisation des types de chargeur. Le micro USB s’était ainsi généralisé auprès de nombreux fabricants avant de céder progressivement la place à l’USB-type C, qui permet des transferts de données plus rapides et un branchement dans un sens ou l’autre dans un appareil. Le commissaire européen chargé de l'Union énergétique, Maros Sefcovic, avait récemment salué la réduction drastique constatée depuis dix ans avec désormais seulement trois normes de chargeur (micro USB, USB-C et Lightning) contre une trentaine il y a 10 ans.