L'unique exemplaire connu de la mythique Nintendo Play Station s'arrache à prix d'or aux enchères

Un exemplaire de la Nintendo Play Station est actuellement mis aux enchères sur le site de Heritage Auctions à un prix défiant l'entendement. Mis à prix à 15.000 dollars (environ 13.800 euros), il s'affichait encore à 45.000 dollars (42.000 euros) jeudi soir, pour dépasser les 350.000 dollars (environ 322.000 euros) ce vendredi matin. Quand on aime le jeu vidéo, on ne compte pas… Car cette console inédite, voire mythique, est aussi un morceau d’histoire. Celle d’une trahison qui bouleversa la donne vidéoludique.

Retour à la fin des années 1980. Nintendo est au top de sa suprématie sur le marché du jeu vidéo depuis la sortie de sa console NES. La concurrence s’organise, dans les pas notamment de la Mega Drive de Sega, et le Japonais dégaine sa Super Nintendo (Super Famicom au Japon) en 1990.

Mais Big N, comme est surnommé Nintendo, prépare aussi l’avenir. Dès la fin des années 1980, il veut ajouter un lecteur CD-Rom à sa console et en confie la conception au spécialiste Sony. Les deux géants asiatiques s’allient pour un produit qui doit être révolutionnaire. Mais, au fil du temps, Hiroshi Yamauchi, le patron de Nintendo, voit de plus en plus d’un mauvais œil ce partenariat et l’emprise de Sony sur une partie du matériel. En 1991, c’est le divorce, pas vraiment à l’amiable.

C’est au CES, le Consumer Electronic Show qui se tient alors à Chicago, que l’impensable survient. Nintendo of America annonce une alliance avec Philips pour la conception d’un produit similaire. Sony n’en avait pas été averti. C’est le drame au Japon, où la firme de Kyoto a délaissé un compatriote pour un mariage de raison avec un européen.