La beauté en quelques clics

Quand il s'agit de se faire une beauté, certaines femmes n'hésitent pas à passer des heures devant leur miroir. Pour leur faire gagner du temps, des gadgets et des objets connectés ont été mis au point. Le HiMirror, par exemple, est un véritable consultant en beauté à la maison. Il va vous conseiller sur l'état de votre peau et les produits cosmétiques qui lui seront appropriés. Il y a également le scanner pour cheveux qui va analyser l'état de votre chevelure et vous recommander les meilleurs soins pour celle-ci. Quid des autres innovations ?