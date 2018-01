La belle histoire de Ring, la startup qui veut vous protéger des cambrioleurs

Quatre ans après son "télé-crochet", son entreprise compte plus de trois millions de produits vendus et s'apprête à envahir la France avec ses sonnettes, interphones, caméras de surveillance et capteurs. Les gammes Ring sont dans l'ère du temps : connectées, sur batterie pour beaucoup, faciles à installer, longue durée et opérables à distance. Les produits sont garantis à vie, même contre le vol. Ils peuvent même interagir avec d'autres objets connectés comme le réfrigérateur Family Hub de Samsung sur lequel l'appel vidéo de l'interphone apparaît et vous pouvez y répondre. Les appareils auditifs Oticon sont aussi reliés à Ring Doorbell. Si ça sonne, le porteur du dispositif est averti. Ring est aussi compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant.





Et Jamie Siminoff opère un retour à ses premiers amours. Ring a récemment racheté la société Mr. Beams, spécialiste du luminaire sans fil et des capteurs extérieurs. Histoire de surveiller aussi le jardin.