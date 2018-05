La classe A, un des best-sellers de Mercedes

Les Mercedes sont connues pour avoir l'un des plus beaux designs au monde. Pour cette nouvelle classe A, le constructeur allemand a allié look sportif et élégance, le tout dans le confort. La voiture a pris treize centimètres et gagne en volume. C'est l'une des plus longues de sa catégorie et elle se situe désormais dans la moyenne de ses principaux concurrents. Mercedes a surtout voulu faire la différence au niveau de l'intérieur. La finition est impeccable et l'ambiance sportive est mise en avant avec ses buses d'aération en forme de turbine. Retrouvez également en images, le côté technologique qui fait la différence de cette classe A.



Ce samedi 5 mai 2018, Benoît Dhomps, dans sa chronique "Auto Info", teste pour nous la classe A, la quatrième génération de Mercedes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du samedi 5 mai 2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.