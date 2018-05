La dentelle pour sauver le corail

Les coraux représentent un enjeu crucial pour l'humanité. Pourtant, l'écosystème du corail fait partie des victimes de la pollution et du changement climatique. Le problème majeur est que les nouvelles cellules ne se fixent plus sur les récifs, entraînant à terme leur extinction. Une petite usine de dentelle du Puy-en-Velay a trouvé la solution pour aider la reproduction de ces derniers.



