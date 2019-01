La DGSE publie une offre de stage de six mois pour... hacker le jeu vidéo Fortnite !

C’est une offre d’emploi qui a de quoi surprendre. Le quotidien Le Monde révèle ce lundi que la DGSE, les services de renseignement français, a publié une offre de stage, pour une durée de six mois, dans le but de dénicher un hacker en herbe capable de détecter des failles informatiques dans les jeux vidéo à succès à commencer par le surpuissant Fortnite et ses 200 millions de joueurs, mais aussi World of Warcraft, League of Legends ou encore PUBG.





"De plus en plus de personnes utilisent les jeux vidéo connectés (PUBG, Fortnite, Counter Strike, WoW, League of Legends…) afin d’en détourner leur utilisation première. Et pour cause : les moyens de communication mis à disposition dans ces jeux sont utilisés de manière furtive afin d’échanger de l’information spécifique", indique le ministère des Armées dans l’offre d’emploi publiée, notamment à destination des étudiants de l'université Paris 6.