La Ford Mustang, un mythe de l'automobile

Avec sa nouvelle génération de Mustang, Ford se veut toujours plus performant et plus technologique. Les puristes retrouveront quelques détails typiques des modèles des années soixante, comme le cheval en plein centre de la calandre ou encore les trois bandes lumineuses. Dans cette version GT, c'est surtout au niveau technologique que ça évolue. On trouve notamment à l'intérieur, un écran tactile douze pouces, le compteur qui devient digital, sans oublier le régulateur adaptatif ou encore le freinage d'urgence. Le confort est également au rendez-vous pour une sportive des plus abordables sur le marché.



Ce samedi 26 mai 2018, Benoit Dhomps, dans sa chronique "Auto Info", nous fait découvrir la nouvelle génération de Ford Mustang. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 26/05/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.