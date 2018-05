La France des startups

Il est vrai qu'en matière de nouvelles technologies, certaines de nos jeunes pousses sont parmi les meilleures au monde. Reportage dans cette start-up spécialiste de l'intelligence artificielle près de Grenoble. La technologie développée dans cette entreprise iséroise est convoitée par les constructeurs automobiles du monde entier dans leur course aux véhicules autonomes.



