La France, pays des entrepreneurs

Depuis ce jeudi 24 mai, Paris est la capitale mondiale du numérique. Les patrons des plus grandes entreprises du secteur étaient réunis au salon VivaTech. Ils ont été accueillis par Emmanuel Macron, qui se présente lui-même comme le président des nouvelles technologies. En effet, on remarque actuellement un dynamisme entrepreneurial dans le pays. La moitié des jeunes de moins de 25 ans préfèrent créer leur propre start-up ou travailler dans une start-up plutôt que d'envisager une carrière professionnelle dans une grande entreprise.



