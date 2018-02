"La France peut être le fer de lance de l'eSport en Europe"

LCI : En quoi consiste votre rôle au sein d'Ubisoft?

FRANÇOIS-XAVIER DENIELE : Je dois définir l'ensemble de la stratégie d'Ubisoft sur l'ensemble du portfolio des jeux à potentiel eSport. C'est-à-dire développer une stratégie de contenu, de format de compétition, développer aussi des outils pour permettre aux gens de regarder la compétition en live sur Internet et sur d'autres formats. Après la sortie de "Rainbow 6 Siege", on a vu la communauté s'accaparer rapidement les outils et avoir énormément d'envies. On a eu beaucoup d'interactions avec elle et on s'est aperçu que c'était une expertise qu'on n'avait pas chez Ubisoft. Il fallait la créer. C'est quelque chose de très différent par rapport à ce qu'on fait habituellement. On a décidé de faire le pari de créer un département qui puisse apporter une expertise forte pour aider les productions (de chez Ubisoft, ndlr) à travailler là-dessus et développer, pour les productions actuelles, leur capacité à devenir un jeu eSport.

LCI : La France semble très attirée par l'eSport…

FRANÇOIS-XAVIER DENIELE : C'est un marché qui grossit énormément. C'est un marché mature, comme celui de l'Allemagne. Ce sont deux pays qui ont pris l'eSport en main depuis longtemps. Nous avons des organisations qui sont là depuis plus de 10 ans. C'est super d'avoir une expérience et une expertise importantes. Ce qui est top aussi, c'est qu'on voit l'associatif prendre le pas et développer également des stratégies d'eSport. Ce ne sont pas encore les Etats-Unis où les collèges ou les universités créent leurs propres tournois avec des dimensions incroyables. Ils sont dans une maturité incroyable. La France a une carte à jouer pour être le fer de lance de l'eSport en Europe avec l'Allemagne.

LCI : Qu'est-ce qu'il manque pour franchir ce cap ?

FRANÇOIS-XAVIER DENIELE : Ça passera par l'arrivée d'événements internationaux en France. Il y en a encore trop peu. On en a vu avec "League of Legends" qui avait organisé des championnats dingues en remplissant Bercy. Nous amenons un major (tournoi principal type Pro League, ndlr) à Paris cet été. C'est important pour nous, au-delà du côté 'Ubisoft est français'. C'est aussi une récompense pour la scène française qui a été très présente depuis le lancement du jeu il y a deux ans. Le développement de l'eSport passera par l'éducation. On revient de loin en France avec le jeu vidéo. Les mentalités changent et c'est bien. Le jeu vidéo devient un divertissement comme les autres, avec ses propres codes. Le fait que l'eSport se professionnalise, se démocratise, ça rendra le tout de plus en plus intéressant et on verra de plus en plus de monde dans les salles.