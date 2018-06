La GT3 RS, une pistarde pure et dure

Pour rester la sportive la plus redoutable du marché, la Porsche 911 GT3 RS a été dotée de 20 chevaux de plus que la précédente et son châssis a été légèrement revisité. La prise d'air sur le capot avant est une nouveauté qui sert à refroidir les freins et laisse les autres prises d'air disponibles pour créer plus d'appui aérodynamique. Tout a une fonction chez ce véhicule, rien n'est là par hasard. Les sièges baquets ultra enveloppant en carbone permettent de faire corps avec la machine. C'est une 911 de compétition, allégée au maximum et ultra fonctionnelle. À retrouver en images, les capacités de la Porsche 911 GT3 RS.



Ce samedi 23 juin 2018, Erwan Maillard, dans la chronique "Auto Info", nous fait découvrir la Porsche 911 GT3 RS. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 23/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.