La guerre des consoles va reprendre : la nouvelle Xbox arrive, Sony tease sa PlayStation 5

L’été sera chaud, disait la chanson. Et cela pourrait être le coup d’envoi d’une nouvelle guerre des consoles. Mardi, on en a eu un aperçu avec les annonces à distance des deux grands acteurs du secteur, Xbox et PlayStation.





Microsoft a profité de son événement en ligne Inside Xbox, prévu de longue date, pour présenter sa nouvelle console, la Xbox One S All-Digital. Il ne s’agit pas là d’une révolution en termes de matériel ou de puissance, mais d’une nouvelle approche de la console de jeux vidéo qui pourrait se généraliser dans les prochaines années. Si elle arbore le même design blanc que la Xbox One S, cette nouvelle console floquée d’un X se différencie par son absence de lecteur Blu-ray 4K. Cela signifie donc "pas de jeu sur disque à charger". Tout se fera en dématérialisé, c’est-à-dire en téléchargement depuis le store de Microsoft. Trois jeux sont inclus à l’achat (Sea of Thieves, Forza Horizon 3 et Minecraft).