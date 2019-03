Le "Netflix" d'Apple se précise : la marque annonce une keynote pour le 25 mars

Et quid des produits floqués d'une pomme croquée ? Comme il y a un an, Apple pourrait dévoiler une nouvelle déclinaison plus puissante de son iPad "d’entrée de gamme", une tablette destinée plutôt aux familles et au milieu scolaire. Vendu autour des 350 euros l’an dernier, avec la possibilité d’utiliser un stylo connecté Apple Pencil et de faire de la réalité augmentée, l'iPad avait connu un joli succès. Le millésime 2019 devrait s'enrichir d'un processeur plus puissant, d'un écran plus grand, mais avec un design plus classique que celui de l'iPad Pro présenté en octobre dernier avec son format carré et sa reconnaissance faciale.





On pourrait aussi voir (ré)apparaître l’iPad mini. La tablette au format compact, avec sa diagonale d’écran de 7,9 pouces, n’a plus été rafraîchie depuis octobre 2015 (seul le stockage a été porté à 128 Go en 2018). Les écouteurs sans fil Air Pods 2 sont également attendus avec l’intégration de l’assistant vocal Siri et la possibilité de les recharger par induction. Le fameux plateau de recharge sans fil AirPower pourrait les accompagner. Quant à l’iPod qui fut un temps annoncé, rien ne semble aller dans le sens d’une présence californienne...