La Lamborghini Urus, le premier modèle à cinq portes

La Lamborghini Urus reprend les codes des super-cars maison Aventador et Huracan et présente un style très agressif. Pour maintenir stabilité et équilibre en haute vitesse, le véhicule est bas, 1,64 mètre au garrot. C'est également une voiture luxueuse, à l'image d'une Porsche Cayenne mais avec la touche sportive en plus. C'est la première Lamborghini à pouvoir accueillir cinq passagers et elle est capable de rouler en conduite semi-autonome. Vendu à partir de 205 000 euros l'exemplaire, ce SUV ouvre la voie à une nouvelle catégorie de voiture de sport. Retrouvez également, les performances de l'Urus, en images.



Ce samedi 12 mai 2018, Guillaume Coche, dans sa chronique "Auto Info", nous fait découvrir la Lamborghini Urus. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du samedi 12 mai 2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.