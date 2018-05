La Mercedes CLS ou le retour du six cylindres en ligne

La Mercedes CLS est une icône du design. Épurée et intemporelle, cette berline de cinq mètres n'affiche pas d'arrêt de frange. Le coupé devient polyvalent avec un coffre aussi grand que celui d'une limousine classe S. Et pour la première fois, la voiture propose une cinquième place, celle du centre. En ce qui concerne l'intérieur, l'habitacle reprend l'essentiel de la berline classe E. On retrouve aussi les sièges spécifiques aux CLS, mais plus enveloppant pour un effet cockpit. En bonne Mercedes, le CLS est bourré de technologie. Le véhicule offre des aides à la conduite semi-autonome, idéale sur autoroute. Découvrez également en images, les caractéristiques techniques de la Mercedes CLS.



Ce dimanche 20 mai 2018, Jérôme Chont, dans sa chronique "Auto Info", fait le point sur la Mercedes CLS.