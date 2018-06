La Polo GTI, une petite luxueuse bien à sa place en ville

Il faut des attributs spécifiques pour être appelé "GTI". La Polo GTI est la sixième génération de Polo et la quatrième version de GTI. La voiture a beaucoup grandi pour se rapprocher du style de la Golf, mais les signatures qui font d'elle une GTI n'ont pas changé. La qualité propre à la Golf est toujours là. Avec un moteur puissant de deux litres turbo, son efficacité est remarquable et c'est un régal d’enchaîner les grandes courbes. La boîte auto à double embrayage sait aussi se faire douce. Moins sportive mais plus polyvalente, elle peut être la nouvelle citadine des quartiers chics.



Ce samedi 30 juin 2018, Jérôme Chont, dans sa chronique "Auto Info", nous présente la Polo GTI. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.