La prochaine génération d'iPhone pourrait embarquer un port double SIM

Autre avantage du port double SIM : vous pouvez choisir deux opérateurs différents. Une solution qui peut se révéler pratique si vous souhaitez tester le réseau d'un opérateur différent du vôtre, histoire de ne plus vous pencher à la fenêtre du grenier à chaque fois que vous voulez capter une barre de réseau. Enfin, pour ceux qui voyagent régulièrement, plus besoin de dépenser des fortunes avec votre forfait français ou de trouver un second mobile, il vous suffit d'acheter une carte SIM du pays où vous vous trouvez et de la loger dans votre téléphone.