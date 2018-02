La réalité virtuelle s'invite au Château de Versailles

Le Château de Versailles est l'un des monuments les plus visités de l'Hexagone. Il propose désormais une nouvelle exposition vous permettant d'arpenter le lieu comme dans le temps de Louis XIV, à l'aide des casques virtuelles.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 février 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.