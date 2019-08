La SEGA Mega Drive Mini se dévoile : on a fait une plongée dans le passé du jeu vidéo

La Mega Drive revient à son tour en version mini. Nous avons pu la prendre en main avant sa sortie. Elle arrive, comme les PlayStation One mini, NES Classic mini ou Super Nintendo Classic mini, en version 55% plus petite, mais fidèle dans le design aux souvenirs jusque dans les boutons d'allumage et du volume. Elle est accompagnée de deux manettes aux dimensions similaires à celles d'origine, mais à raccorder en USB pour l'alimenter et en HDMI au téléviseur (exit l'ancienne prise péritel !). A noter que la console se branche également en USB. Il vous faudra ajouter une prise d’alimentation non fournie (comme les prise des chargeurs de smartphone) pour la brancher à une prise électrique ou bien directement à votre téléviseur s'il dispose d'un port USB.





Évidemment, n’envisagez pas de glisser vos anciennes cartouches dans la console si vous les possédez encore. Ici, on la joue avant tout Madeleine de Proust. L’interface est là même que celle de la Mega Drive initiale. Mais vous pouvez choisir d’afficher un menu pixellisé comme jadis, grâce à l'option "filtre CTR", ou plus affiné si les yeux vous piquent (en 4:3 ou 16:9). La Mega Drive mini arrive avec son catalogue intégré de 42 titres pré-chargés qui ont fait plus ou moins sa renommée. Sonic est évidemment dans la liste, comme le Castle of Illusion de Mickey et Disney, Kid Chameleon, Virtua Fighter 2, Castlevania The New Generation, Road Rash II, Street Fighter II, Mega Man ou autre Tetris. Majoritairement en anglais, on trouve néanmoins trois jeux en français (Light Crusader, The Story of Thor, Landstalker) et un inédit, sorti à l’époque seulement au Japon (Darius). On regrettera quelques absents de marque comme Aladdin, le premier Castlevania, Mortal Kombat ou encore Flashback ainsi que quelques anciens titres de sport.