La tech au bord de la pénurie ? Des smartphones aux écrans TV, 5 questions sur l'impact du coronavirus

Fermées depuis la fin janvier, en raison des vacances du Nouvel An asiatique puis du coronavirus, les usines chinoises ont donc accumulé beaucoup de retard de production, repartie en douceur à la mi-février pour les plus chanceuses d’entre elles. Foxconn, plus grand employeur privé de la région de Zhengzhou, très touchée, a par exemple dû longuement placer ses ouvriers en quarantaine, portant ainsi un coup à toutes les marques qui font appel à ses services pour assembler leurs produits. Des grands sous-traitants comme BOE et TSMC ont de leur côté rapidement fait part leurs inquiétudes quant à la pénurie de composants qui auraient des conséquences sur l'ensemble de la chaîne logistique.

Plus globalement, de la fabrication d’écrans aux composants, en passant par l'assemblage et l'expédition, tout se joue en Chine. Avec le ralentissement sur les chaînes de production, les stocks des marques vont fondre progressivement. Et avec le manque de composants fabriqués, il n’y aura également plus grand-chose à assembler dans les usines. Une spirale négative qui ne devrait pas se terminer tout de suite. Il est à prévoir que des lancements de produit soient décalés, faute de stocks pour les ventes. Pour rappel, si Huawei a prévu une annonce pour la fin mars, d'autres marques ont déjà commencé à repousser les leurs.

Mais tous s’accordent à dire que l’évolution du virus et sa propagation restant imprévisibles, il est difficile d’anticiper et donc d’envisager un rapatriement de production. De plus, les usines se remettent doucement en route en Chine, mais sont encore loin de tourner à plein régime.

Pas forcément. Les usines sont fermées et le personnel aux abonnés absents pour tout le monde. Or sur les six principaux fabricants de smartphones au monde, quatre sont Chinois et loin d’être épargnés. Huawei et sa filiale Honor devaient déjà essuyer les conséquences de l’embargo américain. Même si le numéro deux mondial du smartphone a remis ses usines en marche rapidement, ce nouveau coup dur vient mettre à mal toute sa production. Car à la baisse des achats, s’ajoute désormais la pénurie de composants pour fabriquer ses modèles. De leur côté, Oppo et Vivo envisagent des baisses de vente de l’ordre 14 à 15%. Xiaomi, 4e fabricant mondial, a annoncé que sa production était aussi affectée, mais dans une moindre mesure par rapport à ses compatriotes (-10%). Un chiffre qui a contraint la firme à suspendre ses activités de R&D en février, provoquant des retards à la chaîne.

Samsung semble être celui qui s’en sort le mieux. Le Sud-coréen ne comptait que deux usines en Chine qui ont été fermées et la majeure partie de sa production s'effectue désormais sur son propre territoire. Mais surtout, Samsung peut compter sur ses propres fournitures (mémoire, écran, processeur, etc.) pour fabriquer ses produits et limiter ses dépendances.