Alexa, Google Home : les assistants vocaux trouvent leur voix

Pour l'avenir, tout semble pointer vers plus de personnalisation, vers des assistants numériques qui ne se contenteraient plus de répondre aux questions, mais plutôt de passer à une vraie conversation, pour rendre plus de services, et répondre à des demandes plus complexes. En reconnaissant les voix de chaque membre de la famille, les assistants vocaux pourront également offrir des réponses adaptées, personnalisées à celui qui leur parle. Une place de choix.





Reste quelques inconnues : si Apple s'est lancé le premier avec Siri, sa plateforme vocale (qui a peu évolué) est moins douée en Français qu'en Anglais et a surtout mis un temps fou à arriver au salon au travers de HomePod, disponible chez nous le 18 juin. Apple l'affiche d'ailleurs surtout comme un haut-parleur connecté haut de gamme qui aurait des fonctions vocales, plutôt que comme un assistant vocal stricto sensu. Microsoft aussi a une technologie qui marche, avec Cortana, qui fonctionne bien sur PC mais dont l'arrivée dans des enceintes d'autres marques est encore timide. Pour autant, on aurait forcément tort de penser ces deux géants là durablement confinés à des rôles de seconds couteaux, l'enjeu est trop fort. La bataille des interfaces vocales ne fait donc probablement que commencer.