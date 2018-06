La WWDC 2018 dans les pas d'un jeune développeur français

Après avoir eu le droit à une visite et une journée d'orientation dans l'Apple Park en présence des autres "boursiers" 2018, il arpente les couloirs du Convention Center à la rencontre d'autres développeurs, d'ingénieurs pouvant lui donner des conseils et des explications sur les nouveautés. "Ce que j'espère de la WWDC, c'est avant tout beaucoup de networking (se faire des relations, ndlr)", admet-il. "C'est l'occasion d'échanger, d'en apprendre davantage sur les interfaces." Pour cela, il sait qu'il profitera bien mieux de cette deuxième venue que de la première. "L'an dernier, j'avais été très intimidé. J'ai fait beaucoup de sessions, d'ateliers. Cette fois, je veux apprendre et échanger, prendre des avis, montrer mon projet, le faire grandir et discuter sur l'accessibilité."





De sa première journée, il retiendra évidemment l'impressionnante keynote de Tim Cook et les siens. "C'est plus un événement pour les utilisateurs et acheteurs de produits que réellement pour les développeurs", glisse-t-il dans un sourire. "Nous, on a la conférence 'State of the Union' l'après-midi qui est un peu plus technique et pointue, autour des nouveautés et des nouveaux outils." S'il vient, c'est évidemment pour apprendre les derniers usages et enrichir ses connaissances. Même s'il reconnaît que, pour un jeune étudiant comme lui, l'arrivée d'un nouvel iOS chaque année n'est pas toujours facile à suivre. "Je suis déjà auto-entrepreneur, mais pas à 100% car je reste encore étudiant. Je n'ai pas forcément autant de temps pour développer pleinement mes projets et donc travailler à l'intégration des nouveautés aussi rapidement." Le déplacement vaut-il le coup si on n'est pas encore pleinement dans la vie active ? Assurément, clame Léo qui a déjà chargé la version beta d'iOS 12 pour réfléchir à ses prochains usages. "Etre ici, c'est une opportunité incroyable. J'ai l'occasion de nouer des liens avec d'autres développeurs d'autres pays. On est quand même 44 nationalités différentes parmi les "Scholars". On apprend plus vite, on assimile plus vite. C'est une semaine intensive et passionnante. Très intensive surtout !"