Las Vegas : ces start-up tricolores qui imaginent l’avenir

Les objets connectés seront bientôt partout dans notre vie quotidienne. Ils sont déjà très présents à Las Vegas, là où se tient le plus grand salon de l’électronique du monde. Parmi les exposants les plus novateurs, 400 entreprises représentent notre pays. Notre équipe vous dévoile quelques trouvailles tricolores très futées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.