Las Vegas, le paradis du high-tech

En quelques années, la santé et le bien-être connecté sont devenus un énorme marché. Cela se voit à Las Vegas où se tient le plus grand salon de la nouvelle technologie. Withings, une start-up française spécialiste des objets de santé lance cette année un nouveau tensiomètre. Sans fil, il mesure votre tension et stocke toutes ses mesures dans l'application qui va avec. Il est également doté de capteurs capables de détecter certains troubles graves liés à l'hypertension. Les chaussures de Digitsole pour surveiller la santé, les lunettes à capteurs pour faire la chasse à la fatigue au volant et comment dompter les insomnies avec Urgonight sont à découvrir en images.