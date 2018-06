Le boom des assistants vocaux : "Le risque, c’est de se retrouver enfermé dans des bulles édifiées par Google, Amazon ou Facebook"

LCI : Allumer la lumière de la chambre, lancer une série sur son téléviseur, commander une pizza ou même faire ses courses, rien qu’à la voix, depuis son canapé, va devenir de plus en plus fréquent. Nous allons parler à des machines… comme avec un humain. N’est-ce pas un peu étrange ?

Serge Tisseron : On le voit très bien dans le film "Her", au début, il y a une certaine réticence. Le héros n’y croit pas trop. Il répond dès les premières questions de manière dubitative, un peu ironique. On s’aperçoit qu’à partir d’un moment, le logiciel peut puiser dans toutes les informations que Théodore (incarné par Joacquim Phoenix) a laissées sur le net et tenir une conversation adaptée à ses préoccupations. Cela devient finalement un support de conversation préférable à toute autre puisque, finalement, il consacre l’essentiel de son temps à communiquer avec cette intelligence artificielle et plus du tout avec des humains. C’est un danger qui est présent dans la relation que nous pourrons avoir avec les agents conversationnels et autres chatbots dans les années à venir dans la mesure où, malheureusement et en même temps heureusement pour nous, les humains sont des êtres imprévisibles. Les rapports sont parfois difficiles entre les humains, on doit s’adapter en permanence. Les humains nous déroutent. Et c’est justement ce qui nous permet d’avoir une plasticité chimique et d’élargir constamment nos centres d’intérêt... Le problème, avec ces machines, c’est qu’elles nous proposeront essentiellement des discussions sur des choses qui nous captivent, puisqu’elles n’auront que très peu d’informations sur les choses qui ne nous intéressent pas forcément. Le risque, c’est que les gens se retrouvent enfermés dans des bulles édifiées par Google, Amazon ou Facebook. Ces logiciels seront tout à fait à même de tenir avec nous des conversations émotionnellement satisfaisantes, mais probablement dénuées de débats d’idées et de projets.

LCI : Plus on fournit d'informations à la machine, plus elle gagne en performance et plus elle peut nous rendre service. Sauf que ces enceintes intelligentes, tout particulièrement celles d’Amazon et de Google, sont aussi un moyen de créer un canal complémentaire de collecte de données personnelles. C’est un peu Big Brother qui s’invite chez nous, non ?

Serge Tisseron : Ces assistants virtuels intelligents recueillent des informations personnelles pour s’adapter à la personnalité de l’utilisateur et lui fournir un service personnalisé. C’est exactement le modèle qui a conduit au scandale "Cambridge analytica". Les données de 100 millions d’Américains avaient été collectées sans leur consentement. Les utilisateurs étaient classés en différents groupes à partir de leurs centres d’intérêt. Le cabinet Cambridge Analytica les a ensuite utilisées pour diffuser de la publicité ciblée et aider Donald Trump à gagner. Le modèle qui a été dénoncé lors de cette affaire est exactement celui qui est appliqué aux agents conversationnels et autres chatbots. Nous serons rangés au sein d’un groupe, parmi dix, vingt, trente ou cinquante catégories, et les machines nous fourniront des réponses basées sur nos préoccupations. Au fur et à mesure que nous interagirons avec eux, les réponses se feront de plus en plus précises. Les échanges ne permettront le débat d’idées, ce n’est pas dans l’intérêt des fabricants et beaucoup de gens n’aiment pas être contredit. Un agent conversationnel, à part vous diffuser de la publicité pour des produits de consommation, n’aura jamais la capacité de vous proposer un projet de vie. A défaut, ce ne serait pas le projet que vous avez choisi, mais celui que la Silicon Valley a décidé pour vous. En Europe, heureusement, il existe désormais un arsenal juridique, depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), qui permet aux citoyens de mieux préserver leur vie privée. Ce sera, malgré tout, une vigilance de tous les instants. L’invention de l’arme précède toujours l’invention de la défense. Le combat pour la protection des données est condamné à courir derrière les perfectionnements technologiques qui permettront à des personnes de collecter toujours plus de données, puisque ils le disent clairement, c’est leur modèle économique donc pas de raison d’en changer, comme dit Mark Zuckerberg. Il faudra rester très vigilant.