Le défi des énergies renouvelables à l’épreuve de la data

Le Réveil Digital D'ENGIE et son partenaire ZDnet vous invitent à participer à l'émission qui se tiendra le 12 novembre à 9h30 en direct sur ZDnet.fr et lci.fr avec

De grands acteurs français du secteur se sont déjà emparés du sujet et ont tout mis en œuvre pour cette révolution à l’image d’ENGIE. L'Agence Internationale de l'Energie s'attend en effet à ce que les énergies renouvelables fournissent 80 % de la croissance de la demande mondiale d'électricité jusqu'en 2030. Engagé dans la transition énergétique, le groupe industriel énergétique propose déjà à ses clients plus de 60 % d’énergies renouvelables. Cet engagement s’accompagne d’une nouvelle culture de la data chez ENGIE.

Mais la data permet aussi de choisir les meilleurs sites en fonction des données de topographie et de prévisions météo ou encore de calculer les meilleurs rendements en fonction des données de disponibilités techniques, et des mesures liées à des contraintes environnementales. La data permet aussi d’optimiser l’électricité générée en croisant les données de production possible avec celles du niveau de la demande, celles des prix de marché, et même celles liées aux capacités de stockage éventuelles.

L’utilisation intelligente des données est une étape vers de meilleures décisions dans ce domaine. En effet, ces moyens de productions d’énergie sont fortement équipés de capteurs permettant d’accroître leur efficacité opérationnelle et d’augmenter leur disponibilité grâce à une maintenance plus prédictive.

- Plusieurs dizaines de Petabytes de données utilisées

- 250 cas d’usage dont plus d’une trentaine dans le renouvelable

- 2000 collaborateurs dédiés à la data dont 200 data scientists et 35 Chiefs Data Officer

Les sujets Data chez Engie sont ainsi très variés allant de la mise en place et fiabilisation des indicateurs de pilotage opérationnels ou financiers, aux campagnes de mesures pour les études de recherche de sites, en passant par la collecte des données d’exploitation des parcs solaires ou éoliens ou encore des barrages. L’utilisation des données permet également l’analyse des données de maintenance et la mise en place d’actions de maintenance prédictive. Elles peuvent aussi être plus spécifiques à la production d’énergie éolienne, comme dans le cadre du projet Optinoize qui vise à améliorer les modèles d’évaluation de l’impact acoustique des parcs éoliens, à optimiser leur plan de bridage pour maximiser leur production, et à permettre de mieux gérer le risque acoustique.

Pour accompagner le développement de cette culture data au sein d’ENGIE et des énergies renouvelables, de nouveaux emplois nécessitant des compétences sont nés à l’image des Chiefs Data Officer. En 2020, ce poste a été créé chez ENGIE France Renouvelables afin d’accompagner le déploiement de l’ambition data de la Business Unit inscrite dans le programme Groupe Data@ENGIE. Son rôle est de favoriser les échanges et le partage d’expérience autour des sujets Data, de créer et d’animer la communauté Data de la BU tout en s’assurant de sa bonne intégration dans la communauté Data du Groupe.

Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien pour suivre le Webinaire et découvrir comment la data va permettre de relever les défis du renouvelable.

Rendez-vous le 12 novembre à 9h30.