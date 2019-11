Le fisc va traquer la fraude sur les réseaux sociaux dès janvier 2020

Après la polémique autour de la protection des données personnelles en ligne, L'Assemblée nationale a adopté mercredi 6 novembre un article très controversé qui autorise l'administration fiscale à surveiller nos réseaux sociaux et toutes les traces que nous laissons sur Internet. Le contrôle du fisc concerne le trafic de marchandises prohibées, l'activité professionnelle non déclarée et la domiciliation fiscale frauduleuse. Grâce à des ordinateurs sophistiqués, ce que les internautes publient sur leur comptes Facebook ou encore Instagram, les ventes sur les sites marchands, seront passés au crible par des agents du fisc. Mais qu'en pensent les contribuables ?



"C'est une intrusion dans la vie privée, après, si c'est pour repérer la grande fraude, c'est différent", estime une personne interrogée par les équipes de TF1. "Il n'y a pas de raison que M. Dupont, qui dise je touche 2000 euros par mois, et que sur les réseaux sociaux on le voit sur un yacht ou dans une voiture de sport", dénonce une autre.