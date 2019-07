Galaxy Fold : le smartphone pliable de Samsung arrivera finalement "à partir de septembre"

La charnière qui permet au Galaxy Fold de se plier a également été renforcée pour protéger les parties extérieures. Sur les rendus fournis par Samsung, elle apparaît moins façon "accordéon" et plus droite. Le haut et le bas ont été modifiés pour être plus costauds. Selon les images, il semble s’agir d’un renfort métallique comme un cache qui a été apposé en haut et en bas, histoire aussi d'empêcher le passage de la poussière.





Annoncé en février dernier à San Francisco (Californie) en même temps que les Galaxy S10/S10+/S10e, le Galaxy Fold avait frappé les esprits et capté toute l’attention du jour. Premier smartphone pliable du numéro un mondial, il devait ouvrir une nouvelle ère pour le secteur. Les quelques déboires techniques rencontrés –auxquels nous n’avons pas été confrontés lors de notre test d’un mois - ont mis un coup d’arrêt à son expansion.