Le jeu vidéo, un remède au décrochage scolaire et à l'absentéisme ?

Décrochage, absentéisme, simple manque d’implication, les explications sont multiples. Comment remotiver et intéresser les élèves qui semblent avoir parfois abdiqué ? Depuis 2015, l’Education nationale tente d’aller piocher du côté de ce qui les motive : les nouveaux supports numériques. Si les ordinateurs, tablettes et autres cours d’apprentissage du code informatique sont devenus monnaie courante dans les classes, les enseignants commencent aussi à moderniser leur enseignement en prenant appui sur ce que les enfants et les adolescents aiment par-dessus tout, le jeu vidéo.

Les petits Français ont-ils les mêmes chances dans leur apprentissage ? Ce n’est pas certains à en croire la dernière enquête PISA publiée en début de semaine et qui évalue tous les trois ans les connaissances des élèves. Le lien entre statut socio-économique et performances dans PISA fait réfléchir : entre les élèves issus de milieu favorisé et leurs camarades appartenant à des classes défavorisées, l’écart est nettement supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE (107 points contre 89).

Selon lui, le jeu vidéo peut trouver une résonance dans l’enseignement. "On a beaucoup à apprendre du langage du jeu vidéo et de sa manière de penser car on cherche la même chose : que l’élève continue à progresser en étant ni trop en difficulté ni en trouvant ça trop facile", analyse-t-il. "Il y a des mécaniques didactiques d’apprentissage identiques. Le tutoriel de démarrage d'un jeu qui permet de l'appréhender et d'en acquérir les connaissances pour mieux s'en emparer, ce n'est pas loin d'être le rôle d'un professeur."

"C’est le nouveau jalon de la culture populaire. Il est là, les enfants y sont confrontés et sont séduits. C’est notre mission de parler avec eux de ces images," explique William Bou. Professeur d’histoire-géographie à Thiers (Puy-de-Dôme) et chargé de mission numérique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il utilise le jeu vidéo en classe depuis près de cinq ans. "Mais pas plus de deux à trois fois par an", rassure-t-il. "Cela doit avant tout être un support bien utilisé pour que cela marche."

Mais le jeu vidéo peut aussi être un support à part entière. Dans le Lot-et-Garonne, début 2019, des élèves ont été impliqués dans la conception d’un jeu en partenariat avec l’association québécoise Fusion Jeunesse . Accompagnés d’une équipe de professeurs, d’un coordonnateur de l’association et d’un professionnel du secteur (Ubisoft Bordeaux a été le premier partenaire), les élèves ont pu élaborer un projet de A à Z, intervenant successivement à chaque étape de la conception (musique, graphisme, jeu, programmation, commercialisation, etc.). "Ils touchent ainsi à toutes les disciplines scolaires sans vraiment le réaliser", explique Marie-Cécile André, responsable au sein de l'association et ancienne cheffe d’établissement.

"On a remarqué que l’absentéisme baissait dans les classes concernées par le projet, les punitions et l’indiscipline aussi", poursuit Marie-Cécile André. "Sur ce type de projet, les élèves soulignent souvent le calme que cela apporte", note William Brou, rappelant qu’un petit Français sur deux déplore dans le rapport PISA l’indiscipline dans les classes et la gêne occasionnée. "Les impliquer même 15-20 minutes permet de les faire se concentrer et de calmer les esprits. Pas besoin d’en faire des heures et des heures. Il faut surtout que l’utilisation du jeu vidéo soit faite à bon escient, par de la manipulation ou comme support documentaire", résume-t-il.

C’est aussi au niveau comportemental que l’expérience a été bénéfique. "Cela a remotivé des élèves qui étaient en difficulté, qui se sont sentis plus impliqués", raconte-t-elle. "L’investissement accru des élèves est l’un des principaux retours d’expérience que nous avons eu, leur envie de participer davantage, de collaborer et construire ensemble également." William Brou a, lui, constaté que cela "permettait de raccrocher des élèves décrocheurs qui sont plus sensibles à la ludification que des élèves ‘scolaires’, qui n’imaginent pas qu’on puisse travailler des compétences en les manipulant à travers un loisir."

Toutes les disciplines semblent aptes à passer à la ludification. "On peut tout apprendre par le jeu et choper des compétences insoupçonnées", déclare William Brou. "J’ai vu des élèves qui maîtrisaient des jeux de gestion dans lesquels ils devaient placer de l’argent à la banque afin d’économiser pour progresser. Dans la vraie vie, ils étaient incapables de saisir ces notions d’économie alors qu’ils les appliquaient sans problème dans l’univers du jeu." Le jeu narratif Life is Strange, qui s’intéresse à la vie des adolescents avec toutes ses thématiques (suicide, harcèlement scolaire, recherche de soi…), a fait l’objet d’un cours de français. "Un professeur a décidé de traiter les cinq épisodes comme une œuvre complète et l’a fait étudier à ses élèves", explique Jean-Luc Cano, co-créateur du jeu chez Dontnod. "Il a ainsi pu les faire réagir autour de sujets qui les concernaient."

L’histoire paraît évidemment le domaine le plus évident avec de très nombreux jeux vidéo traitant de faits historiques. Ubisoft a d’ailleurs développé, à but ludo-éducatif, les Discovery Tour autour des derniers opus de sa saga Assassin’s Creed (Origins sur l’Egypte ancienne et Odyssey sur la Grèce antique). Débarrassé de la partie jeu et combats, le Discovery Tour immerge les joueurs dans l’environnement historique, avec explication des faits, monuments, us et coutumes de l’époque. "On travaille avec l’Education nationale pour voir si notre expérience est adaptée et peut servir à l’enseignement dans les classes," explique Maxime Durand, historien chez Ubisoft. Pas question de se voir en substitut pour autant : "Ça ne remplace pas l’enseignant ou les livres, ça vient en complément en offrant de l’immersion aux élèves via une adaptation historique ludique. On veut amener à l’esprit critique et laisser les explications au professeur."

Très impliqué dans l’éducation numérique, Ubisoft a également lancé Apprendre à coder avec les Lapins Crétins, pour initier facilement les plus jeunes au code informatique, et planche aussi sur Projet Oikos, sorte de serious game plutôt écolo pour sensibiliser les élèves à l’environnement et au fonctionnement des écosystèmes.