Le "Lifi": quand Internet vous permet de vous éclairer

Et si la lumière pouvait faire beaucoup plus qu'éclairer ? Des ingénieurs dans une start-up française ont conçu une lampe de bureau qui permet de se connecter à Internet. Il suffit de brancher le câble à un adaptateur ou une prise internet pour pouvoir naviguer sur le web. Un capteur de luminosité va ensuite faire tout le travail. Cette technologie est nommée le "Lifi". Plus sécurisé, les données ne traversent pas les murs. Toutefois, cette technologie coûterait 700 euros. La RATP a d'ailleurs expérimenté ce nouveau gadget à la gare de la Défense, pour mieux guider les voyageurs dans les stations souterraines privées de réseau.