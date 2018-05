Le premier robot pizzaïolo

Un robot est désormais capable de préparer en toute autonomie une pizza. Cet employé parfait apporte en matière d'efficacité une meilleure productivité et de la cadence. En effet, cette machine produit 120 pizzas par heure, soit une toutes les trente secondes. Cependant, ses gestes ne sont pas encore aussi souples et aériens que ceux des vrais pizzaïolos.



