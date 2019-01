Un milliardaire japonais bat le record du monde de retweets en promettant de l'argent à ses followers

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa vient d’entrer dans l’Histoire… de Twitter. Le fondateur du site de vente en ligne de vêtements Zozotow a promis, dans un message publié tard samedi soir sur le réseau social, d’offrir la somme d’un million de yens à 100 personnes choisies parmi ses abonnés (soit environ 8.000 euros par followers sélectionné). Difficile de rivaliser avec un milliardaire qui distribue de l’argent gratuitement.





Le message, qui a l’allure d’une carte de vœux pour le Nouvel an japonais, a accumulé plus de 4,7 millions de retweets en un peu plus de 36 heures. Du jamais-vu. La date limite pour participer à cette loterie improvisée a été fixée au lundi 7 janvier par le tycoon. Le fondateur du site de vente en ligne de vêtements Zozotow a dit qu'il contacterait les gagnants par message direct.