Le smartphone du futur sera bientôt sur le marché

Nombreux sont les constructeurs mobiles qui ont déjà déposé des brevets sur le smartphone pliable. Fait en matière plastique polymère, l'écran peut tout à fait se déplier donnant un format proche de celui d'une tablette. Il est possible de dédoubler les fenêtres pour faire des recherches. Si ce modèle n'est pas encore commercialisé, il sera probablement le smartphone des années 2020. Pourquoi les marques se sont-elles lancées dans ce genre de smartphone ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.