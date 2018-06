Le top 3 des applis foot

Qui dit Coupe du Monde, dit pronostique. Pour faire des pronostiques et s'amuser entre amis ou collègues, on vous propose "Mon Petit Prono". Que ce soit sur le site internet ou la version application mobile, vous pouvez vous confronter les uns aux autres. Mais vous pouvez également vous mesurer aux journalistes de TF1. Il faut juste s'inscrire sur la ligue de la chaîne. Il y a aussi "We Love Football" sur Instagram. Le but c'est de faire des vidéos, et de les poster afin de récolter le plus de points possible. À retrouver en images, l'application gratuite accessible via l'application officielle de l'équipe de France qui permet de faire des photos ou des petits films avec votre joueur préféré.



