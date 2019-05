Le "trouble du jeu vidéo" reconnu comme maladie à part entière par l’OMS

L’OMS s’est toujours bien gardée de pointer du doigt le jeu vidéo, bien culturel le plus plébiscité en France comme ailleurs. L’objectif d’une telle classification n’est pas de critiquer sa pratique, mais les comportements extrêmes générés dans certains cas qui conduisent un individu à se couper de son environnement.





Depuis l’émergence de Fortnite il y a un an et demi, de nombreux parents ont par exemple constaté une addiction croissante, certains se sentant même contraints d’envoyer leurs enfants en cure de désintoxication. "Actuellement, c'est le jeu le plus dangereux. C'est en quelque sorte l'héroïne des jeux en ligne", confiait en décembre dernier à 20 Minutes Franz Eidenbenz, en charge d’un centre zurichois pour accros aux jeux vidéo. "Un nombre grandissant de jeunes perd le contrôle. Ils n'arrivent plus à déconnecter, même quand leurs résultats scolaires en souffrent ou qu'ils délaissent leurs amis et arrêtent de faire du sport." Un état qui n'est pas sans rappeler l'addiction à la drogue ou aux jeux, selon l'OMS...