Le World Wide Web fête ses 30 ans : naviguez comme en 1989

Un an plus tard, Robert Cailliau, un ingénieur systèmes, rejoint Berners-Lee dans son entreprise. L'outil né de leur collaboration sera officiellement baptisé World Wide Web (toile d'araignée mondiale, en français) en mai 1990. Le premier site web créé au Cern était d'ailleurs destiné à ce projet lui-même et hébergé sur l'ordinateur NeXT – entreprise fondée par un certain Steve Jobs (photo ci-dessous). Le 30 avril 1993, le logiciel du World Wide Web est mis dans le domaine public avec le succès qu'on lui connaîtra par la suite. Il va donner naissance au développement des navigateurs, du langage HTML, des serveurs http, puis à plus long terme des sites internet appelés à devenir de puissantes entreprises (Amazon, Google, YouTube, Wikipedia, etc.). Petit à petit, la toile va se tisser progressivement au fil de la décennie.





Interrogé pour cet anniversaire, Tim Berners-Lee n'est pas forcément totalement fier de ce qu'est devenue sa création, notamment la désinformation et les différents scandales de collecte massive de données qui ont émaillé les derniers mois. Sur ces points, on est loin de son idée initiale de partage. "On ne peut pas simplement interdire les fausses informations. C'est bien plus compliqué que cela", regrette-t-il auprès du Washington Post. Le Britannique planche donc sur un nouveau développement pour endiguer le monstre que le WWW est devenu. Il rêve de réunir gouvernants et entreprises high-tech autour d'un "contrat pour le web" qui assurera la véracité des informations et établira les principes d'une gouvernance en ligne. Sa plateforme, baptisée "Solid", doit permettre aux utilisateurs de contrôler leurs données en séparant leur stockage

et les applications. "Avec le contrat pour le Web, il s'agit d'enclencher une correction à mi-parcours, de changer de rythme, de revenir (...) à la science, aux faits. Solid va être un système de stockage de données qui permet à chacun d'en avoir le contrôle", dit-il.