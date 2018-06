LEGO sur votre table, Animoji, mesures automatiques… : la réalité augmentée, le nouveau dada d'Apple

Et on imagine sans peine le champ des possibles. "Apple offre désormais la technologie pour proposer des expériences en réalité augmentée avec ARKit, le software avec iOS 11 et désormais iOS 12 ainsi que de multiples applications. Tout cela en y ajoutant également le hardware grâce à l'iPhone et l'iPad", résume Ben Wood. "Apple dispose ainsi d'une offre très large et complète autour de la réalité augmentée. Une aubaine pour les développeurs. Et ce n'est qu'un début. Je suis sûr que d'ici trois à cinq ans, ce sera omniprésent."





De quoi relancer les spéculations autour d'un produit maison ? Apple n'en a pas forcément besoin. Quand on voit le soin que Tim Cook et les siens mettent à peaufiner leur offre, on se dit qu'ils n'ont vraiment pas besoin d'un nouveau produit loin d'avoir fait ses preuves (souvenons-nous du fiasco des Google Glass…) quand Apple peut déjà compter sur plus d'un milliard d'iPhone et iPad pour tester ses innovations à tout moment.