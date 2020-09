Les antennes 5G consomment-elles "20 fois moins d'électricité et d'énergie que les antennes 4G" ?

Lors de cet entretien, le successeur de Mounir Mahjoubi a soutenu la tenue des enchères et vanté certains des mérites de la 5G. Expliquant, notamment, que les antennes 5G "consomment 20 fois moins d'électricité et d'énergie que les antennes 4G". Une affirmation qui mérite d'être largement nuancée.

Alors que s'ouvrent ce mardi les enchères pour l'attribution des fréquences 5G, le secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques est intervenu sur Europe 1. L'occasion pour Cédric O de défendre l'implantation et le développement sur le territoire français de cette technologie.

Le problème, souligne Hugues Ferreboeuf, vient du fait que le trafic explose en parallèle. "Le phénomène que l'on observe depuis une dizaine d'années, c'est que l'augmentation du trafic est plus rapide que les gains d'efficacité", souligne ce représentant du Shift Project, think tank spécialisé depuis plusieurs années sur l'impact environnemental du numérique.

Dans ses propos, Cédric O se concentre sur la consommation d'électricité par antenne, rapportée au volume de données transportées. Il omet toutefois de mentionner des points essentiels qu'il convient d'étudier dès lors que l'on se penche sur l'impact énergétique et environnemental de la 5G. À commencer par la multiplication annoncée des usages, très délicate à quantifier mais qui pourrait aboutir à une consommation de données très largement multipliée. Voitures autonomes, objets connectés, "smart cities"… Les applications sont multiples et l'on estime aujourd'hui que le trafic pourrait se voir multiplier par au moins 100 en l'espace d'une décennie.

Par ailleurs, on observe que la 5G ne sera pas déployée en remplacement de la 4G ou de la 3G. Il s'agira au contraire d'une technologie qui viendra en quelque sorte "s'empiler" avec celles déjà en place. Venant se greffer aux côtés d'antennes existantes, les antennes 5G devraient conduire à un "empilement de fréquences et de matériel créera une consommation électrique accrue de la station et demandera logiquement une réadaptation du réseau électrique", écrivait au printemps Gauthier Roussilhe, designer et chercheur indépendant auteur d'un rapport très remarqué sur l'impact potentiel de la 5G.

Un document d'environ 80 pages dans lequel il met en avant un autre point généralement éludé : celui des matières premières utilisées pour la fabrication des antennes. Interrogé par LCI début juillet, il observait que "dans les rapports, on va parler de consommation de données à usage identique", mais que l'on "ne sait pas à quel point les antennes 5G sont consommatrices de métaux de pointe". Un vrai manque, l'industrie minière étant parmi les plus polluantes au monde.

En résumé, s'il est vrai que pour transférer un volume de données égal, la 5G est moins énergivore que la 4G, on constate que Cédric O utilise des chiffres exagérés. Par ailleurs, il est trompeur de présenter cette nouvelle technologie comme positive en matière énergétique et environnementale, tous les acteurs du secteur s'accordant sur le fait qu'elle va conduire à moyen terme à une augmentation des besoins en électricité.