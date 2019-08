Les "Avengers" bientôt en jeu vidéo : pourquoi ça ne ressemblera pas aux films Marvel

Une première explication tient sans doute du côté des comédiens. Pour donner vie aux personnages, Crystal Dynamics n’a pas pu avoir les acteurs originaux (Chris Evans, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth), sans doute trop chers pour son budget. Le studio a donc fait appel pour compenser aux doubleurs de jeu vidéo les plus connus comme Nolan North (Nathan Drake dans Uncharted et Desmond Miles dans Assassin’s Creed) ou encore Troy Baker (Joel dans The Last of Us, Batman dans Arkham Origins).





Dans Marvel’s Avengers, vous allez aussi pouvoir personnaliser les looks emblématiques, les armes et pouvoirs. Une façon de se démarquer des héros des films tout en restant "dans l’esprit des 80 ans d’existence des Avengers". "Ces héros étaient là bien avant les films MCU. Nous avons cherché à leur donner une nouvelle direction, un nouvel univers (la planète entière et plus seulement New York, ndlr) sans les trahir", précise Scot Amos. "Exactement comme MCU a apporté une dose de nouveautés en se basant sur l’existant."





Une grande liberté de créativité ? Pas totalement quand même. Comme souvent quand un studio reprend une franchise connue, cela ne se fait pas sans garde-fous ni "une Bible" de quelques centaines, voire milliers, de pages à suivre religieusement. Il a aussi fallu obtenir la validation du moindre élément par Marvel. Mais du côté du studio de Redwood City, on écarte toute idée d’ingérence ou de surveillance du "bébé maison". "Marvel connaît ses héros. Ils savent d’où ils viennent et où ils veulent aller. Alors, il fallait qu’on réfléchisse bien à l’originalité qu’on voulait donner aux personnages. Mais ils nous ont encouragés à aller dans cette voie. Quand nous avions une idée, elle était soumise aux équipes Marvel, puis elles revenaient vers nous pour en discuter", résume le patron de Crystal Dynamics.