"Les aventures extraordinaires de Captain Spirit", un jeu poétique et narratif à ne pas manquer

Voici donc les aventures d'un petit garçon de 10 ans, coincé chez lui un samedi matin enneigé, en quête d'activités pour tuer le temps. Et c'est son imaginaire qui prend le dessus d'une vie étrange, entre un père présent mais lointain et une mère absente mais dont la présence se fait toujours sentir. L'enfant devient alors un superhéros, Captain Spirit. "Pour Captain Spirit, on voulait quelque chose plus dans le feeling", analyse Raoul Barbet. "Son pouvoir, c'est son imagination. Les éléments surnaturels, ça fait partie de l'ADN de Life is Strange, donc il faudra jouer pour voir tout cela. Mais on a gardé l'aspect narratif, les choix et l'interactivité qui sont de éléments essentiels pour faire passer l'émotion du jeu."





Les auteurs et réalisateurs reconnaissent avoir mis un peu d'eux dans ce touchant personnage de Chris. "Nous voulions garder ce que nous avons aimé et que les gens ont apprécié dans le premier Life is Strange : un environnement réaliste, une histoire réaliste et le traitement des problèmes du quotidien", raconte Raoul Barbet. "Chris a 10 ans, un âge où on est encore très innocent. On joue avec nos jouets, on s'imagine être un super-héros, qu'on a des quêtes à remplir. Et en même temps, il a des relations difficiles avec son père, une histoire familiale compliquée. Il y a cet aspect coloré avec Chris que nous n'avions pas forcément avant. Sans être fils unique, on a tous eu ces moments, enfant, où l'on était seul et où il fallait s'occuper. On s'amuse et on réagit aux événements. Chaque membre de l'équipe a mis un peu de lui-même dans la création des jeux de Chris. Nous sommes redevenus des enfants de 10 ans. C'était assez fabuleux de voir ça."





Vous aviez quitté Max et Chloé la larme à l'œil. Sans doute apprécié de retrouver Chloé , cette fois accompagnée de Rachel Amber, dans le prequel Before The Storm. En attendant l'arrivée annoncée du premier épisode de Life is Strange 2, Dontnod fait à nouveau parler sa sensibilité avec ces Aventures Extraordinaires de Captain Spirit, une mise en bouche sous forme de courte démo (une à deux heures selon vos envies d'exploration). Attention, grosse émotion en vue !