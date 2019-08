Les bateaux et les avions se mettent aussi à l'électrique

La semaine du lundi 12 août, on a assisté au lancement d'un ferry à propulsion 100 % électrique. Il peut contenir jusqu'à 200 personnes et 30 voitures. Cela veut-il dire que les bateaux électriques sont pour bientôt ? Les avions s'y mettent également, mais qu'en est-il réellement ? Élements de réponse avec notre journaliste Yann Hovine.



