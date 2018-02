Les casques de réalité virtuelle deviennent un outil d'aide à la vente

C'est une technologie qui a vu le jour dans les années soixante. Elle a déjà révolutionné les jeux vidéo, mais aussi la médecine. En effet, la réalité virtuelle est en train de bouleverser notre manière de consommer. Elle arrive en magasin comme étant un outil d'aide à la vente, mais surtout comme un support d'animation pour les clients. Voici une sélection des usages les plus innovants.



